Trabzon'da Ortalama Hız Tespit Sistemleri Devreye Girecek

Trabzon'da Ortalama Hız Tespit (OHT) sistemlerinin 1 Haziran Cumartesi günü devreye gireceği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kullanılarak "Ortalama Hız Tespit Sistemleri" kurulum çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda kurulumu tamamlanan OHT koridorları ile beraber Trabzon il sınırları içerisinde de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kurulumu tamamlanan Ortalama Hız Tespit (OHT) koridorlarının 01 Haziran 2024 günü faaliyete başlayacağı ifade edildi.

Toplam 321 bin 222 metre uzunluğundaki 8 OHT koridorunun konumları şöyle:

"Giresun Merkez-Trabzon'un Beşikdüzü etabı, Beşikdüzü-Giresun Merkez etabı, Beşikdüzü-Akçaabat etabı, Akçaabat-Beşikdüzü etabı, Trabzon Merkez-Of etabı, Of- Trabzon Merkez etabı, Of-Rize İyidere etabı ve Rize İyidere-Of etabı."

Açıklamada, PTS-EDS sistemleri öncesinde, sürücüleri bilgilendirmek açısından güzergahlara trafik işareti ve uyarı levhalarının yerleştirildiği de kaydedildi.