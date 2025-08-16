Trabzon'da Ortahisar'da örtü yangını kontrol altına alındı

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Yalıncak Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

İlçenin Yalıncak Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Örtü yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
