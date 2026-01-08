Haberler

Trabzon'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

Güncelleme:
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kendisinden haber alınamayan 61 yaşındaki Salih K'nın cansız bedeni, bir inşaatta bulundu. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, cenazeyi otopsi için adli tıp morguna kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, bir inşaatta ölü bulundu.

Özkaymaklı Mahallesi'nde yaşayan Salih K'den (61) dün akşamdan itibaren haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi.

Evin çevresinde yapılan arama çalışmaları sırasında bir inşaattan telefon sesi geldiğini fark eden yakınları, Salih K'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Salih K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
