Trabzon'da Orman Yangını Riski: Belediyeden Uyarı Mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, orman yangını riskine karşı cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdi.

Büyükşehir Belediyesinden gönderilen kısa mesajda, Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünce Trabzon için orman yangını riski bulunduğu ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Bugün itibariyle kentin iç kesimlerinde orman yangını riski bulunduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle vatandaşlarımızca bahçe temizliği, anız ve mangal ateşi gibi yangına sebep olacak eylemlerden kaçınılması, bu tür davranışlarda bulunanların uyarılması ve duman ya da yangın emarelerinin 112 numaralı Acil Çağrı Merkezi aranarak ihbar edilmesi, can ve mal güvenliği sağlanması açısından hayati önem taşımaktadır."