Trabzon'da Ölü Yunus Sahile Vurdu
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sahile vuran ölü yunus, çocukların meraklı bakışları arasında kıyıya çıkarıldı. Yunusun kötü kokusu nedeniyle vatandaşlar, cesedi tekrar denize bıraktı ve durumu Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'ne bildirdi.
TRABZON'un Ortahisar ilçesinde ölü yunus, sahile vurdu. Sahilde kumla oynayan çocuklar, ölü yunusu meraklı gözlerle izledi.
Ayasofya Sahili'nde yürüyüş yapanlar, su üzerinde hareketsiz bir yunus olduğunu fark etti. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yunus, vatandaşlar tarafından kıyıya çıkartıldı. Bu sırada sahilde kumla oynayan çocuklar, ölü yunusu meraklı gözlerle izledi. Kıyıya çıkarılan yunustan yayılan kötü koku nedeniyle vatandaşlar, onu yeniden denize bıraktı. Ölü yunus için Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'ne haber verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel