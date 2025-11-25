Haberler

Trabzon'da Okulda Fenalaşan Öğrenci Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Trabzon'un Of ilçesinde, fenalaşarak hastaneye kaldırılan 8'inci sınıf öğrencisi Baran Yazgan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İlçe Milli Eğitim Müdürü taziye mesajı yayımladı.

TRABZON'un Of ilçesinde okulda fenalaşıp hastaneye kaldırılan 8'inci sınıf öğrencisi Baran Yazgan (13), hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Pınaraltı Mahallesi'nde bulunan Pınaraltı Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Baran Yazgan, sınıfta fenalaştı. Okula gelen ekipler tarafından müdahale edilen öğrenci, ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne ardından Trabzon Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan öğrenci, hayatını kaybetti. Baran'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Van'a gönderilmek üzere yola çıktı.

TAZİYE MESAJI

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, bir taziye mesajı yayımladı. Sosyal medyada yer alan mesajda, "İlçemiz Pınaraltı Mahallesi'nde bulunan Pınaraltı Ortaokulu 8/A sınıfı öğrencisi Baran Yazgan adlı öğrencimizin ani ölümü hepimizi derinden üzdü. Yavrumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve eğitim camiamıza sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
