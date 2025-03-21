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Trabzon'da Okulda Darp Olayı: Öğretmen ve Güvenlik Görevlisi Yaralandı

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir öğretmen ve özel güvenlik görevlisi, öğrencilerin tartışması sonrası darbedildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da bir öğretmen ve özel güvenlik görevlisinin, bir öğrencinin ablası tarafından darbedildiği ileri sürüldü.

Ortahisar ilçesinde M.Y. (19), Mimar Sinan Ortaokulu öğrencisi kız kardeşinin başka bir öğrenciyle tartıştığı iddiasıyla okula geldi.

M.Y. ile öğretmen R.A. ve özel güvenlik görevlisi G.Y. arasında arbede yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Darp raporu alan öğretmen ve güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine, M.Y. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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