Trabzon'da Okul Sporları Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Trabzon'da 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı okul sporları açılış töreni gerçekleştirildi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda düzenlenen töreninin öğrenciler, öğretmenler ve antrenörlerin katılımıyla düzenlendi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, okul sporlarında Türkiye'nin en iddialı illerinden biri olduklarını belirterek, "Geçtiğimiz yıl 74 bin 984 öğrencimiz, 49 branşta okul sporları faaliyetlerine katıldı. Bu yıl da üzerine koyarak, aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Arıcıoğlu, okul sporlarının önemine değinerek, "Bu faaliyetler sayesinde öğrencilerimiz müsabık seviyeye geliyor, okullarını, şehirlerini, ailelerini ve nihayetinde ülkemizi temsil ediyorlar. Bu anlamda okul sporlarını, gençlerimizin spora kazandırılmasında çok değerli bir basamak olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.