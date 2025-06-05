Trabzon'da Oksijen Dolum Tesisinde Patlama: 1 Yaralı

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki oksijen dolum tesisinde meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akoluk Mahallesi'ndeki bir oksijen dolum tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan işçi Y.G, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.