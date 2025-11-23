Haberler

Trabzon'da Öğretmenler Günü'ne Özel Yüzde 50 İndirim

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere sosyal tesislerde yüzde 50 indirim uygulayacağını açıkladı. Tüm öğretmenlere yönelik bu uygulama, minnettarlığın bir göstergesi olarak hayata geçirildi.

Öğretmenlerin 24 Kasım'da belediyeye bağlı sosyal tesislerden yüzde 50 indirimli yararlanabilecekleri vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakları hiçbir zaman ödenemeyecek olan, gönüllerimizde müstesna bir yere sahip öğretmenlerimize minnetimizin küçük bir göstergesi olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel indirim uygulaması başlattık. Çalışan, çalışmayan ya da emekli olup olmadığına bakılmaksızın tüm öğretmenlerimizi yüzde 50 indirim sunacağımız sosyal tesislerimize davet ediyor, onları misafir etmekten büyük memnuniyet duyacağımızı ifade ediyoruz."

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
