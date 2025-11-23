Trabzon'da Öğretmenler Günü'ne Özel Yüzde 50 İndirim

Trabzon Büyükşehir Belediyesince 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla belediye bünyesindeki sosyal tesislerde öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenlere yönelik indirim uygulaması yapılacağı belirtildi.

Öğretmenlerin 24 Kasım'da belediyeye bağlı sosyal tesislerden yüzde 50 indirimli yararlanabilecekleri vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakları hiçbir zaman ödenemeyecek olan, gönüllerimizde müstesna bir yere sahip öğretmenlerimize minnetimizin küçük bir göstergesi olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel indirim uygulaması başlattık. Çalışan, çalışmayan ya da emekli olup olmadığına bakılmaksızın tüm öğretmenlerimizi yüzde 50 indirim sunacağımız sosyal tesislerimize davet ediyor, onları misafir etmekten büyük memnuniyet duyacağımızı ifade ediyoruz."