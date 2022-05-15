Trabzon'da öğrenciler KODLAYAP sınavında ter döktü - Haberler

TRABZON (AA) - Trabzon'da Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Merkezi'nde eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik sınav düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sınava 18 ilçeden toplam 1513 öğrencinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, sınav öncesi uygulama alanlarını ziyaret ederek, öğrencilerin sınav heyecanına eşlik ettiğini aktardı.

Fettahoğlu, sınava 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin katıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eğitimin her dalında, şehrimizin çocuklarına alan açma gayretimiz devam ediyor. Onlara, bilişimsel düşünce becerileri kazandırmayı hedeflediğimiz KODLAYAP sınavıyla geleceğin İHA ve SİHA'larını üretecek bilim insanlarını keşfetmeye talibiz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde gerçekleşen projelerin hepsinde temel hedef, öğrencilerin zihinsel ve duyuşsal becerilerini ortaya çıkarmak, geliştirmek ve hayata katmaktır."

Sınav yoluyla da merakını harekete geçirdikleri çocukları ileride ülkenin bilim insanları olarak yetiştirmek istediklerini vurgulayan Fettahoğlu, velilere teşekkür ederek, öğrencilere başarılar diledi.