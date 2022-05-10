Trabzon'da 'O Sene Bu Sene' adlı fotoğraf yarışması düzenlendi

TRABZON (AA) - Trabzon'da Ortahisar Belediyesince, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor'a yönelik "O Sene Bu Sene" adlı fotoğraf yarışması düzenlendi.

Ortahisar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "O Sene Bu Sene" adlı fotoğraf yarışmasına başvuruların başladığı belirtildi.

Ortahisar Belediye Meclisi nisan ayı ikinci toplantısının, Meclis 2. Başkan Vekili Hüseyin Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, meclis oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür, Çevre, Turizm ve Spor Komisyonu'nda ortaklaşa görüşülen "O Sene Bu Sene" adlı fotoğraf yarışmasının yapılmasıyla ilgili maddenin mecliste müzakere edilerek, oybirliğiyle kabul edildiği kaydedildi.

Açıklamada, okunan ortak komisyon raporuna da yer verilerek, "'O Sene Bu Sene' sloganı ile şanlı Trabzonspor'umuzun şampiyonluğu yolunda çekilmiş en güzel fotoğrafları seçmek ve gelecek nesillere kalıcı eserler kazandırma adına Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ile bir fotoğraf yarışması planlanmıştır." denildi.

Yarışmaya başvuruların 10 Mayıs-7 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılabileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sonuçlar, 14 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak. Sergi ve ödül töreni ise 20 Ekim 2022 tarihinde saat 14.00 belediye önünde düzenlenecek. Yarışmada birincilik ödülü 5 bin lira, ikincilik ödülü 4 bin lira, üçüncülük ödülü ise 3 bin lira olarak kararlaştırıldı. 3 de bin liralık mansiyon ödülü verilecek."

Açıklamada, yarışma jürisinin fotoğraf sanatçıları Ali Kahveci, Hasan Akçay, Mehmet Kılıçoğlu, Metin Öztürk ve Selman Uzun'dan oluştuğu belirtildi.