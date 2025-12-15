Haberler

Trabzon'da kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Trabzon'da gerçekleştirilen narkotik suçlarla mücadelenin bir parçası olarak, son bir haftada yapılan operasyonlarda 10 şüpheli adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu miktarları arasında sentetik uyuşturucular ve çeşitli diğer uyuşturucu maddeler yer alıyor.

Trabzon'da, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 10 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Ortahisar, Of ve Araklı İlçe Emniyet Müdürlüklerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada yaptıkları çalışmalarda, 145,8 sentetik uyuşturucu, 605 sentetik ecza, 7,38 gram esrar, 4 gram kokain, 2 uyuşturucu kullanımına yarayan düzenek ve öğütücü ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

