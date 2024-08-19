Trabzon'da motosiklet kazası: Suudi Arabistanlı turist hayatını kaybetti

TRABZON'un Çaykara ilçesinde kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlanan motosikletin Suudi Arabistan uyruklu sürücüsü Abdurrahman Abdullah (38), hayatını kaybetti.

Kaza saat 22.00 sıralarında Uzungöl-Çaykara karayolunda meydana geldi. Turizm merkezi Uzungöl'den ilçe merkezine gitmekte olan Suudi Arabistan uyruklu Abdurrahman Abdullah idaresindeki motosiklet, virajı alamayarak dere yatağına yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde Abdullah'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bölgeye tatile geldiği öğrenilen turistin cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrası ilçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.