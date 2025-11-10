Trabzon'da Motosiklet Kazası: Mert Eyüboğlu Hayatını Kaybetti

TRABZON'da motosikletin dükkana çarptığı, sürücü Mert Eyüboğlu'nun (35) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 8 Kasım'da Cumhuriyet Mahallesi Hüsamoğlu Sokak'ta meydana geldi. Mert Eyüboğlu'nun kontrolünü yitirdiği 61 AHP 682 plakalı motosiklet, yol kenarındaki boş bir dükkanın camlarını kırdı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Eyüboğlu için kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eyüboğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mert Eyüboğlu, kurtarılamadı. Eyüboğlu, dün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bostancı Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Diğer yandan kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; eğimli yolda hızla giden motosikletin boş dükkana çarptığı, camların kırılmasıyla Mert Eyüboğlu'nun savrulduğu, çevredekilerin de yardıma koştuğu anlar yer aldı.