Trabzon'da Motosiklet Kazası: 22 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Beşirli Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında 22 yaşındaki Emirhan Küçük hayatını kaybetti. Devrilen motosikletin kontrolünü kaybeden Küçük, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, öğle saatlerinde Beşirli Mahallesi Akyazı Tüneli'nde meydana geldi. Emirhan Küçük'ün kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen motosiklet, devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Küçük, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Emirhan Küçük, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
