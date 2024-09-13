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Trabzon'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Trabzon'da motosikletin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

TRABZON'da, yoldan geçerken motosikletin çarptığı Ekrem Demircioğlu (58), hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Sefer A.'nın da yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Sürmene ilçesi Balıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Sefer A.'nın kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçen yaya Ekrem Demircioğlu'na çarptı. Çarpma sonucu sürüklenen sürücü ile yaya, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Sürmene Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan Ekrem Demircioğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yayaya çarpan Sefer A. ile motosikletin yolda metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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