Trabzon'da Motosiklet Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Ortahisar ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
M.E. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Hüsamoğlu Sokak'ta kontrolden çıkıp devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel