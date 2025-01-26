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Trabzon'da Modifiye ve Klasik Araçlar Festivali Düzenlendi

Trabzon'da Modifiye ve Klasik Araçlar Festivali Düzenlendi
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen 3. Autofest Modifiye ve Klasik Araçlar Festivali'ne yaklaşık 800 modifiye araç katıldı. Organizasyon, gençlere modifiye kültürünü aşılamayı amaçlıyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 3. Autofest Modifiye ve Klasik Araçlar Festivali düzenlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Fuar Alanı'ndaki festivale İstanbul, Ankara, Samsun, Giresun, Ordu ve Rize'den yaklaşık 800 modifiye otomobil ve sürücüsü katıldı.

Organizatör Devran Pekinoğlu, AA muhabirine, kış olmasına rağmen beklentilerinin üzerinde bir katılım gerçekleştiğini ifade etti.

Yaz ayında da bir etkinlik düzenlemeyi planladıklarını aktaran Pekinoğlu, amaçlarının gençlere modifiye sevgisini aşılamak olduğunu belirtti.

Pekinoğlu, ziyaretçilere sergilenen araçların tanıtımını yaptıklarına değinerek, "5-6 milyon lira değerinde olan araçlar var. Ayrıca tamamen ahşaptan yapılmış bir aracımızı da burada sergiliyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan Fatih Alsan da babasının yönlendirmesiyle modifiyeye ilgisinin arttığını dile getirdi.

Kendine ait araçlara modifiye yaptığını anlatan Alsan, "Modifiyeyi seviyorum. Taksimi modifiye ederek başladım, tıra kadar çıktık. Bir tane daha tırımız var onu da modifiye ettim. Görenlerin çok dikkatini çekiyor. Uzun yola gidiyoruz 'maşallah' diyorlar." diye konuştu.

Etkinliğe katılan sürücüler müzik eşliğinde oynayıp, araçlarıyla drift gösterisi yaptı.

Çocuklarıyla alana gelen aileler ise araçlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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