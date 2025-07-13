Trabzon'da Modern Kavşak Düzenlemesi Tamamlandı

Trabzon'da Modern Kavşak Düzenlemesi Tamamlandı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Şehir Hastanesi ve Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne ulaşımı kolaylaştıracak modern kavşak düzenlemesinin tamamlandığını ve 11 Temmuz’da trafiğe açıldığını açıkladı. Proje ile konforlu ve güvenli bir trafik akışı hedefleniyor.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Şehir Hastanesi'ne ve Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne ulaşımı kolaylaştıracak modern kavşak düzenlemesinin tamamlanarak trafiğe açıldığını ifade ederek, "İlk etapta 20 gün gibi kısa bir sürede tamamladığımız modern dönel kavşağı 11 Temmuz tarihinde trafiğe açtık" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Akyazı Mahallesi'nde yapımı devam eden 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi'ne ve Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne ulaşımı kolaylaştıracak modern kavşak düzenlemesinin tamamlandığını açıkladı. Hastaneye ulaşımda artan talebi karşılamak ve trafik akışını daha konforlu hale getirmek amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, "İlk etapta 20 gün gibi kısa bir sürede tamamladığımız modern dönel kavşağı 11 Temmuz tarihinde trafiğe açtık" dedi.

'SEZON AÇILMADAN ÖNCE KONFORLU VE GÜVENLİ TRAFİK HEDEFİMİZ'

Kavşak projesinin sadece hastaneye değil, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne de kesintisiz ve güvenli ulaşım sağladığını vurgulayan Uraloğlu, "Ağustos ayında başlayacak Süper Lig sezonu öncesinde, stadyuma ve şehir hastanesine bağlantıların hazır olması için çalışmalarımızı hızlandırdık. Sezon açılmadan önce konforlu ve güvenli bir trafik akışı sağlamak en önemli hedefimizdi" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu ayrıca, Şehir Hastanesi'nin kuzeyinden geçen bağlantı yolunu da hastane hizmete açılmadan tamamlamayı planladıklarını belirterek, "Bu yatırımlar sayesinde Trabzon'a modern ve güvenli bir ulaşım hizmeti sunacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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