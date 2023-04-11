Trabzon'da minibüs su kanalına düştü: sürücü hafif yaralandı
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Akçaabat ilçesinde meydana gelen kazada minibüs yol kenarındaki su kanalına düştü. Sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
TRABZON'un Akçaabat ilçesinde kontrolden çıkıp, su kanalına düşen minibüsteki sürücü, hafif yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Derecik Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen 34 EKK 521 plakalı minibüs kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına düştü. Çevredekilerin yardımıyla hafif yaralandığı araçtan çıkarılan sürücü, ihbarla gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Minibüs vinç yardımıyla kanaldan çıkartılırken kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; seyir halindeyken ani manevra yapan minibüsün, yolun altındaki kanala düştüğü yer aldı.