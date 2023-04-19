Trabzon'da MHP aday tanıtımı programı düzenlendi

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) milletvekili adayları, düzenlenen programla tanıtıldı.

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, MHP Trabzon İl Başkanı Ömer Ayar, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin yüzyılın seçimi olduğunu belirterek, partililerden destek istedi.

Cumhur İttifakı'nın desteklenmesinin önemli olduğunu belirten Ayar, şunları kaydetti:

"Bir olacağız, birlikte olacağız, karşı cephenin milletimize hayır getirmeyeceğini anlatacağız. Sizler de anlatacaksınız. Çocuklarımızın, devletimizin, milletimizin geleceğini ipotek altına almaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Bizim cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Trabzon olarak Meclis'e taşıyacağımız milletvekili adaylarımız da buradalar."

Konuşmanın ardından kürsüye çıkan milletvekili adayları Bekir Sıtkı Tarım, Yavuz Tellioğlu, Şener Pul, Edanur Altıntaş, Yusuf Çakmak ve Murat Aksoy partilileri selamlayarak kendilerini tanıttı.