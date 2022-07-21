TRABZON'DA MEZARLIK VE OKUL DUVARLARINA YAZILAR YAZAN, GAMALI HAÇ ÇİZENLER ÇOCUK ÇIKTI

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aile kabristanlığının da yer aldığı mezarlık ile okul duvarlarına sprey boyayla gamalı haç sembolü çizip, işaret levhalarını da boyadıkları tespit edilen M.T.B. (13) ve S.Ü. (15) yakalandı.

İlçenin Cevizli Mahallesi'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aile kabristanlığının yer aldığı mezarlığın alt kısmında bulunan istinat duvarına kimliği belirsiz kişilerce sprey boyayla Nazilerin sembolü olan gamalı haç çizildi. Şüphelilerin yakalanması için jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı. Aynı sembolün ilçede okul duvarı ile bazı işaret levhaları ve reklam tabelalarına da çizildiği belirlendi. Ayrıca ortaokulu çevreleyen duvara 'Maho', 'Tunç', 'Sevo' yazıldığı tespit edildi. Ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmayla sembolleri çizip yazıları yazdığı saptanan M.T.B. ve S.Ü. yakalandı.

Emniyetteki ifadelerinde internetteki oyunlardan görüp, beğendikleri ve anlamını bilmedikleri sembolleri spreyle duvara yazdıklarını söyleyen çocuklar, savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi

19 Temmuz 2022 günü bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, Akçaabat ilçemizde birkaç mezara, işaret levhalarına ve reklam tabelalarına siyah sprey kullanılarak, semboller çizildiğine yönelik paylaşımlar üzerine başlatılan çalışmalarda, bir ortaokulumuzun duvarlarına da Maho, Tunç, Sevo yazılarıyla birlikte benzer sembollerin çizildiği tespit edilmiştir. Olayı aydınlatmaya yönelik çalışmalarda, söz konusu sembolleri çizdikleri de tespit edilen 2009 doğumlu, M.T.B. ile 2007 doğumlu S.Ü. adres tespitleri sonucu yakalanmıştır. Yaşı küçük çocuklar, mezarlık, reklam tabelaları, işaret levhaları ve ortaokul duvarlarına, internetteki oyunlardan gördükleri ve şekil itibariyle de beğendikleri, anlamını bilmedikleri sembolleri spreyle yaptıklarını ve yazı yazdıklarını beyan etmişlerdir. Konuya ilişkin süreç, adli makamların talimatlarına istinaden takip edilmektedir.

Demirören Haber Ajansı / Güncel