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Trabzon'da meydana gelen üç trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen üç trafik kazasında toplamda 3 kişi yaralandı. Kazalar sonucunda yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı ve trafik bir süreliğine durdu.

Trabzon'da meydana gelen üç trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Ortahisar ilçesinin Çömlekçi mevkisinde biri kamyonet, ikisi de otomobil olmak üzere 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi.

Yolun iki farklı noktasında 3 araç ile 11 aracın daha karıştığı kazalar yaşandı.

Kazalarda yaralanan H.K.Ö, S.Ş. ve E.K, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazalar nedeniyle bir süre duran trafik, araçların kaldırılmasının ardından tekrar sağlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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