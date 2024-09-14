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Trabzon'da Mevlit Kandili'nde Helva İkramı

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara helva dağıttı. İskenderpaşa Camisi avlusunda düzenlenen etkinlikte Başkan Ahmet Metin Genç, vatandaşlarla sohbet ederek hayırlı kandiller diledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara helva dağıtıldı.

İskenderpaşa Camisi avlusunda öğle namazı sonrası kurulan stantlarda, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve belediye çalışanları tarafından vatandaşlara helva ikram edildi.

Vatandaşlarla sohbet eden Genç, herkese hayırlı kandiller diledi.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel

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