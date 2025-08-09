Trabzon'da Mattia Ahmet Minguzzi için Adalet Yürüyüşü Düzenlendi

1) TRABZON'DA MATTİA AHMET MİNGUZZİ İÇİN YÜRÜDÜLER

İSTANBUL'da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi için Trabzon'da yürüyüş düzenlendi. Anne Yasemin Minguzzi, "Tam 24 yıl indirimsiz ceza almalarını istiyorum. Artık yeter diyoruz. Ahmet, kırmızı düğmeye bastı, bundan sonraki Ahmet'ler ölsün istemiyorumö dedi.

İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi adalet mücadelesini Trabzon'da sürdürdü. Anne Minguzzi, 'sessiz kalmayan annelere destek için Meydan Parkı'nda vatandaşlarla buluşarak Mattia Ahmet'in anısına düzenlenen yürüyüşe katıldı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonspor taraftarları ve vatandaşlar da yürüyüşe eşlik edip, sloganlar atarak anne Minguzzi'ye destek verdi.

'ARTIK YETER DİYORUZ'

Tüm çocuklar için mücadelesini sürdürdüğünü ifade eden Yasemin Minguzzi, 2 Ekim'deki duruşmaya Trabzon halkını davet ederek, "Burada olmak çok güzel, geçen gün de Sinem için yürüyüş yaptık. Bugün de Trabzon'da üzücü bir kadın cinayeti haberi duydum. Çok üzgünüm. Bunların durdurulmasını istiyorum. İlk defa Ahmet olmadan Trabzon'a geldim. İnşallah yasa değişikliği de gelecek. İstanbul'daki adliye salonunda en fazla 100 kişi görebiliyorum. Siz, Trabzonlular özellikle de gençler toplanıp 2 Ekim'de İstanbul'a gelin. Buradaki kalabalık kadar orada kalabalık olmuyor. Ne olur gelin. Tam 24 yıl indirimsiz ceza almalarını istiyorum. Artık yeter diyoruz. Ahmet, kırmızı düğmeye bastı, bunda sonraki Ahmetler ölsün istemiyorum. İtalya Başkanı kadınlara şiddet konusunda yasayı değiştirdi. Müebbet hapis cezası alıyorlar. Benim mücadelem de bu. Trabzonspor'da en başından beri bizi hep destekledi. Hala destekliyor. Sadece Mattia Ahmet için toplanmıyor bu halk. Diğer Ahmetler için de toplanıyor. Lütfen bu durum yanlış anlaşılmasınö ifadelerini kullandı.

'HEP BİRLİKTE DAYANIŞMAYLA GÖSTERMEMİZ LAZIM'

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise "Bu duyarlılığı gösteren bugün Ahmetimize ve Ahmetlerimize sahip çıkmak için buraya gelen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu bir duyarlılık, farkındalık, insanlık ve vicdan meselesidir bunu hep birlikte dayanışmayla göstermemiz lazım ki Ahmetlerimiz artık katledilmesin kızlarımız, kadınlarımız katledilmesin. Bugün yine Trabzon'umuzdaki, Trabzon gibi medeniyetin beşiği kadim bir kentin bu tür olaylarla anılması kadar bizleri üzen hiçbir şey yok. Geçen hafta biliyorsunuz Sinem kızımız Beşikdüzü'nde katledilmişti, bugün Vakfıkebir'den yine acı bir haber aldık yine bir kızımızın katledildiği haberini aldık. Bu tür şeyler gerçekten bizlere hiç yakışmıyor ve bizleri derinden üzüyor. Artık bu tür olaylar olmaması için hepimizin duyarlılık göstermesi dayanışma içinde olması ve tepkisini ortaya koyması lazım diye konuştu.

Mattia Ahmet Minguzzi için toplanan kalabalık, kentin sokaklarında sloganlar atıp, şarkılar söyleyerek yürüdü.