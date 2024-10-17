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Trabzon'da mangala turnuvası düzenlendi

Trabzon'da mangala turnuvası düzenlendi
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Trabzon'un Of ilçesinde "Adım Zeka, İşim Oyun" projesi kapsamında mangala turnuvası organize edildi.

Trabzon'un Of ilçesinde "Adım Zeka, İşim Oyun" projesi kapsamında mangala turnuvası organize edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje çerçevesinde gerçekleştirilen turnuvanın final müsabakaları, Şehit Öğretmen Ali Bulut İlkokulu'nda yapıldı.

Turnuvada, ilkokul birinci kademe müsabakalarda Bilal Sarıoğlu, ikinci kademede ise Zehra Muhsir birinci oldu. Ortaokullar kategorisinde Emir Baki Yavuz, liseler kategorisinde de Kayra Şentürk birinciliği kazandı.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şube Müdürü Hasan Tekke, İsmail Yıldırım İlkokulu Müdürü Cemal Kızıltay ve Şehit Öğretmen Ali Bulut İlkokulu Müdürü Ahmet Altunkal tarafından verildi.

Öğrencileri ve organizasyona emeği geçenleri tebrik eden Kabahasanoğlu, "Projeyi çok önemsiyor ve her yıl daha çok öğrencimizin katılmasına çalışıyoruz. Öğrencilerimiz burada hem eğleniyor hem yeni arkadaşlar ediniyor hem de yarışma heyecanı yaşıyor. Her ay farklı oyunlarla bu heyecan devam edecek." dedi.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel

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