Trabzon'da Mahmud Efendi Külliyesi açıldı

Trabzon'un Of ilçesinde Mahmud Efendi Külliyesi törenle açıldı.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Mahmud Efendi Külliyesi'nin açılış merasiminde, bir hayrın etrafında toplanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bir güzel yolculuğun başlangıcında buradayız. Gayret gösterenlerden, emek harcayanlardan, bu hale gelmesine vesile olanlardan Allah razı olsun." dedi.

Külliyenin isminin kendisi için önem taşıdığını ifade eden Soylu, merhum dedesinin evlerinde Hacı Mahmud Efendi'yi andığı zaman gönüllerinin sevgi ve muhabbetle titrediğini anlattı.

Soylu, bu güzel insanların geride büyük bir emanet bıraktıklarını belirterek, "Bu emanete sahip çıkmaktır önemli olan. Eğer Gazze'de gelenlerin bir daha başımıza gelmesini istemiyorsak, fenni ilimlere ne kadar itibar ediyorsak burada öğrenilen ilimlere de o kadar itibar etmek, belki ondan biraz daha fazla itibar etmek lazım. Allah dinin sahibidir. Bizler o yolun yolcularıyız, sınavdayız ve imtihandayız." diye konuştu.

Allah'tan milletin birliğini ve beraberliğini daim etmesini dileyen Soylu, "Allah, aşeviyle, Kur'an kursuyla, camisiyle ve bu manevi havasıyla birlikte bu külliyeye hizmet eden ve bu saatten sonra edecek kim varsa onlardan ebediyen razı olsun." ifadelerini kullandı.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu da "Bu eserler ülkemize vurulan mühürlerdir. Bugünlerde çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz ülkemizin manevi gücüne güç katacak çok kıymetli eserlerdir." dedi.

Karaismailoğlu, külliyede çok büyük alimler yetişmesini temenni ederek, "Buna vesile olan herkesten Allah razı olsun. Külliyemizin Of'a, memleketimize ve dünyaya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Mahmud Efendi Külliyesi'nin sadece bir yapı değil, aynı zamanda bir irfan ve ilim yuvası olduğunu vurguladı.

Açılışın ardından gerçekleştirilen icazet merasiminde, hafızlık eğitimlerini tamamlayanlara belgeleri takdim edildi.

Törene, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Vehbi Koç ve Yılmaz Büyükaydın, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Of İlim-Der Dernek Başkanı Reşat Akyüz, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.