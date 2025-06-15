Trabzon'da LGS'ye Geç Kalan Öğrencilere Polis Desteği

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Trabzon'da LGS'ye Geç Kalan Öğrencilere Polis Desteği
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Trabzon'da LGS sınavına geç kalan öğrenciler, polis ekipleri tarafından sınava girecekleri okullarına yetiştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün motosikletli timleri, öğrencilere yardımcı olarak onların sınavlarına zamanında girmelerini sağladı.

Trabzon'da Lgs'ye geç kalan öğrencileri polisler yetiştirdi

TRABZON - Trabzon'da LGS sınavına geç kalan öğrenciler, polis ekipleri tarafından sınava girecekleri okullarına yetiştirildi.

Trabzon'da Liselere Geçiş Sistemi sınavının ilk oturumuna geç kalan adayların yardımına polisler koştu. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, LGS'ye girecek öğrencilere yardımcı olmak için il genelinde önlem aldı. Sınav öncesi yeni kimlik çıkartma, yanlış okul, evrak eksikliği ve kimliği evde unutma gibi nedenlerle geç kalan öğrenciler İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli timlerden yardım istedi. Polis ekiplerinin öğrencileri sınava yetiştirmek için harcadığı çaba görülmeye değerdi.

Yetiştirilen adaylar polis ekiplerine teşekkür ederek sınavlarına girdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN KÖSE - Güncel
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