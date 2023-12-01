Trabzon'da Kuyumculara Sahte Altın Satmaya Çalışan 3 Şüpheli Yakalandı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde kuyumculara sahte altın satmak isteyen 1'i yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce de başka bir kuyumcuyu dolandırdıkları belirlendi.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde kuyumculara sahte altın satmak isteyen 1'i yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçede bir kuyumcu, dükkana gelen kadının satmak istediği kolyenin sahte olduğunu anlayınca polise ihbar etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince şüpheli K.S, suçüstü yakalandı.

Yapılan araştırmalarda, K.S'nin beraberindeki M.M. ve N.K. ile İstanbul'dan kiraladıkları araçla ilçeye geldikleri ve 15 gün önce de aynı şekilde başka bir kuyumcuyu dolandırdıkları belirlendi.

Aracın liman bölgesinde olduğunu tespit eden ekipler, M.M. ve yabancı uyruklu N.K'yi de yakaladı.

Araçta yapılan aramada, 178,74 gram altın görünümünde malzeme ile 23 bin 125 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.