Trabzon'da Kuvvetli Rüzgar Ağaç Devrildi, Banklar Kırıldı
Kentte öğle saatlerinden sonra etkili olan kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Meydan Parkı'nda bedeninden kırılan ağaç, bankların üzerine devrildi. Oturma kırılırken, olay sırasında parkta kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Belediye ekiplerinin incelemesi sonrası çürük olduğu tespit edilen ağaç kesilerek bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel