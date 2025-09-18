Haberler

Trabzon'da Kuvvetli Rüzgar Ağaç Devrildi, Banklar Kırıldı

Trabzon'da Kuvvetli Rüzgar Ağaç Devrildi, Banklar Kırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Meydan Parkı'nda bir ağaç devrildi. Olayda bankların kırıldığı, ancak parkta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlediği belirtildi.

TRABZON'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Meydan Parkı'ndaki bankların üzerine ağaç devrildi. Ekipler, ağacı kesip kaldırırken, parktaki bankların kırıldığı tespit edildi.

Kentte öğle saatlerinden sonra etkili olan kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Meydan Parkı'nda bedeninden kırılan ağaç, bankların üzerine devrildi. Oturma kırılırken, olay sırasında parkta kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Belediye ekiplerinin incelemesi sonrası çürük olduğu tespit edilen ağaç kesilerek bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Burak Özçivit'in mal varlıklarını satışı boşanma iddialarını alevlendirdi

Boşanma hazırlığı mı? Yangından mal kaçırır gibi satış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mabel Matiz tartışması! Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın

Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.