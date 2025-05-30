Trabzon'da Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Pazarında Hareketlilik

Trabzon'da Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Pazarında Hareketlilik
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Trabzon'daki hayvan pazarında yaklaşık 1500 kurbanlık hayvanın yarısı satıldı. Vatandaşlar pazara yoğun ilgi gösterirken, besiciler satışların geçtiğimiz yıla göre daha iyi olduğunu belirtiyor.

TRABZON'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, hayvan pazarındaki hareketlilik sürüyor. Çevre illerdeki besiciler tarafından getirilen yaklaşık 1500 büyükbaş ve küçükbaşın yarısı satıldı.

Trabzon'da, Kurban Bayramı yaklaşırken Ortahisar ilçesi Akoluk Mahallesi'nde 20 dönümlük alanda kurulan kurban satış ve kesim sahasında, gerekli fiziki, teknik alt ve üstyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kura çekimi ile çadır yerleşimi yapıldı. Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Elazığ gibi çevre illerden getirilen yaklaşık 1500 kurbanlık, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından küpe ve aşı kontrollerinden geçirildikten sonra çadırlarda yerini alırken, besiciler de hazırlıklarını hızlandırdı. Yaklaşık 100 çadırın kurulduğu alanda, ağırlıklarına göre kurbanlıklar küçükbaşlarda 15 bin TL'den başlayıp 50 bin TL'ye kadar, büyükbaşlarda ise 200 bin TL'den başlayıp, 400 bin TL'ye kadar çıkıyor. Vatandaşların pazarlara ilgisi her geçen gün artarken, satış alanında sıkı pazarlıklar da yaşanıyor. Satışların geçen yıla oranla daha iyi olduğunu ifade eden besiciler, kurbanlıkların yarısının satıldığını belirtirken, yoğunluğun bayrama yakın günlerde daha da artmasını bekliyor.

'SATIŞLAR GÜZEL GİDİYOR'

Besici Davut Karahan, "Erzincan'dan getirdiğim 35 hayvanın 20'sini sattım, 15 tanesi henüz satılmadı. Satışlar bu sene çok güzel gidiyor. Alanda 100 çadır var, 1500'e yakın da kurbanlık hayvan vardır. Satışlar geçen seneye göre daha iyi oluyor" dedi.

Besici Selim Tok ise satışların geçen yıla göre daha iyi olduğunu ifade ederek, "Geçen yıla baktığımız zaman bu sene Trabzon'daki kurban pazarında durumlar daha iyi. Geçen yıl 3 bin hayvan geldiyse bu yıl 1500 hayvan geldi. Satışlar güzel insanlar da memnun. Gümüşhane, Bayburt, Elazığ'dan besiciler geldi" diye konuştu.

Nihat Köse ise "Kurbanlık alacaktım, anlaşamadık olmadı. Bana fiyat fazla geldi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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