Trabzon'da 'Kurbağa Adam' Eğitimi Tamamlandı

Trabzon'da 'Kurbağa Adam' Eğitimi Tamamlandı
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Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekibine 2 ay süren 'kurbağa adam' eğitimi verdi. Eğitimde fiziksel ve psikolojik dayanıklılığın yanı sıra teknik bilgi ve disiplin ön planda tutuldu.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma (SAK) ekibine "kurbağa adam" eğitimi verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sel ve su baskınları, doğal afetler, boğulma ve suda kaybolma gibi olaylarda arama kurtarma faaliyetini yürüten itfaiye personelinin eğitimine önem verdiği belirtildi.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığınca iki ay süren kursta, fiziksel ve psikolojik dayanıklılığın yanı sıra teknik bilgi ve disiplinin ön planda tutulduğu ifade edildi.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan SAK ekibinde görevli personele sertifikalarının verildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede özellikle yaz mevsiminde, dere, göl ve denizde boğulma vakalarının artış gösterdiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yağışlı bir iklime sahip olmamız nedeniyle sel ve su baskınlarının da en çok yaşandığı şehirlerden biriyiz. Bu nedenle, afet ve acil durumlara hazırlıklı ve arama kurtarma konusunda deneyimli ekiplerin varlığı büyük önem taşıyor. Son olarak kurbağa adam kursunu başarıyla tamamlayan SAK ekibindeki personelimizi tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz. Göreve her daim hazır ve alanında uzmanlaşmış ekibimizle, vatandaşlarımızın ve şehrimize gelen misafirlerimizin can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız sürecek."

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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