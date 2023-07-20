Trabzon'da Kumar Oynayanlara Yüksek Para Cezası

Trabzon'da bir iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye 24 bin 330 lira para cezası uygulandı. İş yeri sahipleri hakkında da adli işlem başlatıldı.

Trabzon'da bir iş yerinde kumar oynayan kişilere 24 bin 330 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Ekiplerce kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişiye 24 bin 330 lira para cezası uygulanarak, masadaki 400 liraya el konuldu.

İş yeri sahipleri hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.