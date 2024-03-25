Trabzon'da Kumar Oynayan 7 Kişiye 44 Bin 980 TL Ceza

Trabzon'da kumar oynarken yakalanan 7 kişiye toplam 44 bin 980 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 23-25 Mart arasında il ve ilçelerde yapılan denetimlerde, bir işletmede kumar oynandığı tespit edildi.

Kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye toplam 44 bin 980 lira ceza kesildi, kumar masasındaki 2 bin lira, 100 dolar ve iskambil kağıtlarına el konuldu.

İşletme sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçunda adli tahkikat başlatıldı.