Trabzon'da kumar oynayan 5 kişiye 9 bin 95 lira ceza - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da kumar oynayan 5 kişiye 9 bin 95 lira ceza

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
 - Güncelleme:
Trabzon'da kumar oynayan 5 kişiye 9 bin 95 lira ceza

Trabzon'da, kumar oynayan 5 kişiye 9 bin 95 lira para cezası kesildi, işletme sahibi hakkında adli işlem uygulandı.

Trabzon'da, kumar oynayan 5 kişiye 9 bin 95 lira para cezası kesildi, işletme sahibi hakkında adli işlem uygulandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Ortahisar ilçesinde bir işyerinde kumar oynatıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda kumar oynayan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Şahıslara toplam 9 bin 95 lira para cezası verildi, kumar masasında bulunan bin 220 liraya el konuldu.

İşletme sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem uygulandı.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Para Cezası, Trabzon, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title