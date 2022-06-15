Trabzon'da kumar oynayan 14 kişiye 25 bin 466 lira ceza uygulandı - Haberler

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Trabzon'da kumar oynayan 14 kişiye 25 bin 466 lira ceza uygulandı

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'da kumar oynayan 14 kişiye 25 bin 466 lira ceza uygulandı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde kumar oynarken suçüstü yakalanan 14 kişiye 25 bin 466 lira para cezası uygulandı.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde kumar oynarken suçüstü yakalanan 14 kişiye 25 bin 466 lira para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir iş yerinde kumar oynatıldığı istihbaratı üzerine çalışma yapıldı.

Adrese düzenlenen operasyonda, 14 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Kumar oynayan şahıslara toplam 25 bin 466 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca işletme sahibine "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

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