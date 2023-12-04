Trabzon'da kumar operasyonunda 13 kişiye ceza

Trabzon'un Ortahisar ve Araklı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 13 kişiye 44 bin 605 lira ceza verildi. İşletme sahibi hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan işlem yapıldı.

Trabzon'un Ortahisar ve Araklı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 13 kişiye 44 bin 605 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ortahisar ve Araklı ilçelerinde kumar oynatıldığı belirlenen 2 iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 13 kişiye toplam 44 bin 605 lira ceza uygulandı.

İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.