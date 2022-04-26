Trabzon'da köpek dövüştürdüğü iddia edilen kişi yakalandı
AA - Duygu Avunduk - Güncel
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Trabzon'un Araklı ilçesinde köpek dövüştürdüğü iddia edilen kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Trabzon'un Araklı ilçesinde köpek dövüştürdüğü iddia edilen kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği sosyal medya hesabından, Araklı ilçesinde H.D'nin (27) köpekleri dövüştürdüğü görüntüleri paylaşarak ilgili kurumlar etiketlendi.
Paylaşım üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, H.D'nin Sürmene ilçesinde olduğunu belirledi.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ile Sürmene İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla H.D. yakalandı.
H.D. hakkında hayvanlara eziyet etmekten adli ve idari işlem başlatıldı.
AA / Duygu Avunduk - Güncel