Trabzon'da köpek dövüştürdüğü iddia edilen kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da köpek dövüştürdüğü iddia edilen kişi yakalandı

AA - Duygu Avunduk - Güncel
 - Güncelleme:
Trabzon'da köpek dövüştürdüğü iddia edilen kişi yakalandı

Trabzon'un Araklı ilçesinde köpek dövüştürdüğü iddia edilen kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Trabzon'un Araklı ilçesinde köpek dövüştürdüğü iddia edilen kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği sosyal medya hesabından, Araklı ilçesinde H.D'nin (27) köpekleri dövüştürdüğü görüntüleri paylaşarak ilgili kurumlar etiketlendi.

Paylaşım üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, H.D'nin Sürmene ilçesinde olduğunu belirledi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ile Sürmene İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla H.D. yakalandı.

H.D. hakkında hayvanlara eziyet etmekten adli ve idari işlem başlatıldı.

AA / Duygu Avunduk - Güncel

Hisarcık, Trabzon, Araklı, Köpek, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title