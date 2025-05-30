Trabzon'da 'Kodlayap Teknoloji Şenliği' Düzenlendi

Trabzon'da 'Kodlayap Teknoloji Şenliği' Düzenlendi
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Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kodlayap Teknoloji Şenliği'nde, teknoloji okuryazarlığı üzerine konuşmalar yapıldı ve öğrencilerin robotik kodlama çalışmaları sergilendi.

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğünce "Kodlayap Teknoloji Şenliği" düzenlendi.

Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, teknoloji okuryazarlığının önemini vurguladı.

Maarif modelinde teknoloji okuryazarlığının çok önemsenmekte olduğunu belirten Kızıltoprak, "Öğrencilerimize katkı vermek üzere öğretmenlerimizin de bu alanda eğitim alması sağlanmakta. Bu merkezin hem öğretmenlere hem de öğrencilere katkı sağladığını düşünüyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun da yeni müfredatta teknoloji okuryazarlığa verilen öneme işaret ederek, "Yapılan bu işler Milli Eğitim Bakanlığı'mızın müfredat değişikliği Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çok doğru orantılı, alanda destekleyici bir şekilde gitmektedir. Bu yönüyle de büyük bir önem arz etmektedir. Bu bilim merkezimiz, aynı zamanda her yıl birçok başarıya da çocuklarımız ve öğretmenlerimizin büyük emekleriyle ulusal, uluslararası ve yerel yarışmalarda dereceler elde ediyorlar." diye konuştu.

Bilim merkezinin yapılmasında öncülük eden iş insanı Naci Orhan ise öğrencileri ve öğretmenleri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Programda, öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından robotik kodlama ile yapılan çalışmalar sergilendi.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
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