Haberler

Trabzon'da KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Trabzon'da KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42. yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da resepsiyon verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42. yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da resepsiyon verildi.

Vali Aziz Yıldırım, Akçaabat ilçesindeki bir otelde organize edilen resepsiyonda, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçakta şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca özgürlüğü, onuru ve varlığını koruma mücadelesi verdiğini, en zor şartlarda dahi bağımsızlık idealinden vazgeçmediğini belirten Yıldırım, "15 Kasım 1983 tarihi, bu mücadelenin şanlı bir nişanesi olarak tarihe geçmiştir. Bugün, bu kutlu günün yıl dönümünde Kıbrıs Türk halkının azmini, dirayetini ve vatan sevgisini bir kez daha hürmetle yad ediyoruz." dedi.

Yıldırım, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesine yön veren başta Fazıl Küçük ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş olmak üzere tüm mücadele kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla andı.

KKTC'nin Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel ise resepsiyona katılan davetlilere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bizler bugün barış ve huzur içerisinde yaşıyorsak bunu liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ün bu şanlı mücadele esnasında halkımızı hakları konusunda bilinçlendirmesi, güçlü şekilde savunması, Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın yılmaz dava adamlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kudreti ve Türkiye'de Mutlu Barış Harekatı'nın gerçekleştirilmesi kararını alan Gazi Kabinenin kararlılığı sayesindedir."

Tüm süreçlerde KKTC'nin yanında sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğunun altını çizen Demirel, hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise hayırlı ömür temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
Beşiktaş'ta metro inşaatında iskele çöktü

İstanbul'da şehrin göbeğindeki inşaatta iskele çöktü! Yaralılar var
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Çok sayıda ilde hissedildi! Ege Denizi'nde korkutan deprem
Fatih'teki facianın ardından otel mühürlendi, fırın sahibi de gözaltında

Fatih'teki faciada son gözaltına alınan isim dikkat çekici
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Pakistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 5 ölü, 7 yaralı

Fabrika havaya uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Noter çalışanına yüz kızartıcı suçtan kelepçe! Zimmetine geçirdiği para öyle böyle değil

Noter çalışanının zimmetine geçirdiği para öyle böyle değil
Müzikalde şok iddia! Mine Koşan sahneye geç çıktı, kadrodan çıkarıldı

Sahneye geç çıkma iddiası büyük krize yol açtı: Görevine son verildi
Market çalışanı, yaşlı amcayla böyle dans etti

Yaşlı adam da ne olduğunu anlamadı! Marketteki garip anlar kamerada
33 yıllık firarinin yakalanışı film sahnelerini aratmadı

33 yıllık firarinin yakalanışı film sahnelerini aratmadı
Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı

Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha

Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Su bulunca elektrik çarpmışa dönüyor: Ben yapmıyorum Cenabıallah'ın işi

Bir garip yetenek! Bulunca elektrik çarpmışa dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.