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Trabzon'da Kız Arkadaşıyla Tartışan Liseli İntihar Etti

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Trabzon'un Yomra ilçesinde bir lise öğrencisi, kız arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından tabancayla intihar etti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

TRABZON'un Yomra ilçesinde kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi A.E.K. (16), tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Çantasından 'Karşılık bulabilseydim böyle olmazdı' yazılı not çıkan liselinin intihar öncesi son anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay akşam saatlerinde ilçenin Sancak Mahallesi'nde meydana geldi. Yomra Anadolu Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi A.E.K., iddiaya göre arkadaşlık teklifini kabul etmeyerek, kendisiyle görüşmek istemeyen kız arkadaşıyla tartıştı. Tartışma sonrası A.E.K. belinden çıkardığı tabancayı başına dayayıp, intihar edeceğini söyledi. A.E.K.'yı ikna edemeyen diğer arkadaşları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, bekçi ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler bölgeye gelmeden A.E.K., başına doğrulttuğu silahı ateşledi. Kanlar içinde yere yığılan liseli, ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÇANTASINDAN NOT ÇIKTI

Okul çantasından 'Karşılık bulabilseydim böyle olmazdı' yazılı not çıkan liselinin intihar öncesi son anları da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; elinde tabanca bulunan A.E.K.'nın, kız arkadaşıyla görüşüp, bölgeden uzaklaştığı, kısa süre sonra bekçilerin olay yerine koşarak geldiği anlar yer aldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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