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Trabzon'da Kırsal Kalkınma Projeleri İçin Bilgilendirme Toplantısı

Trabzon'da Kırsal Kalkınma Projeleri İçin Bilgilendirme Toplantısı
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Of ilçesinde düzenlenen seminerde, Avrupa Birliği IPARD destekleri kapsamında arıcılık, kırsal tarım ve yenilenebilir enerji gibi konularda bilgi verildi. Projelere yüzde 70 hibe desteği sağlanacak ve 40 yaş altı kadın girişimcilere avantajlar sunulacak.

Trabzon'un Of ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Avrupa Birliği Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) kapsamında yapılan proje destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Of Ticaret Sanayi Odasında düzenlenen seminerde iş geliştirme uzmanlarınca arıcılık zanaatkarlık, kırsal tarım, su ürünleri yetiştiriciliği ve yenilenebilir enerji konularında sunumlar yapıldı.

Seminerde, projelere yüzde 70 oranında hibe desteği sağlanacağı, 40 yaş altı kadın girişimcilerin avantajlı olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel
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