Trabzon'da Kıbrıs gazisi Halit Dilber, son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'da Kıbrıs gazisi Halit Dilber'in cenazesi toprağa verildi.

Arsin ilçesinde dün hayatını kaybeden 71 yaşındaki Halit Dilber için Konak Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Dilber'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Ahmet Tezcan, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Halit Dilber'in cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı namazın ardından aynı mahallede defnedildi.

Vali Yıldırım ve protokol üyeleri, Halit Dilber'in yakınlarına taziyelerini iletti.