Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hakkında "kasten yaralama" suçundan hakkında 9 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş. ve 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.O.K'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan H.Ş ve S.O.K, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.