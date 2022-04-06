Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalandı - Haberler

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Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalandı

AA - Duygu Avunduk - Güncel
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Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalandı

Trabzon'da haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hakkında "kasten yaralama" suçundan hakkında 9 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş. ve 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.O.K'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan H.Ş ve S.O.K, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

AA / Duygu Avunduk - Güncel

Trabzon, Güncel, Haberler

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