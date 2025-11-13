Haberler

Trabzon'da Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Çalışmaları Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, afet riski taşıyan bölgeler ile plansız yapılaşmayla mücadele amacıyla Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi çalışmalarına başladı. Proje 17 ilçeyi kapsayacak ve gelecekteki yaşam kalitesini güvence altına almayı hedefliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi çalışmalarına başlandığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle yapılacak çalışmanın 17 ilçeyi kapsayacağı ifade edildi.

Belge ile afet riski taşıyan bölgelerin belirlenmesi, plansız yapılaşmanın önüne geçilmesi, mühendislik hizmeti, yetersiz yapı stokunun tespiti ve kent siluetini koruyacak dönüşüm modellerinin geliştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un her ilçesinde daha güvenli, sağlıklı ve modern yaşam alanları oluşturmak için kararlılıkla çalıştıklarına işaret etti.

Strateji belgesinin kentin yanlızca bugünki ihtiyaçlarını değil, gelecek nesillerin yaşam kalitesini de güvence altına alacak bir yol haritası olduğuna dikkati çeken Genç, "İmar ve Şehircilik Dairemiz, bu süreci bilimsel temellere dayalı, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yürütüyor. Dönüşümde amacımız, sadece eski yapıların yıkılması değil, her ilçemizin sosyo-kültürel dokusuna uygun, kimlikli ve estetik yeni alanlar kazandırmaktır. Kentsel dönüşüm, Trabzon'un geleceğini planlı, dayanıklı ve yaşanabilir biçimde inşa etmenin en güçlü adımı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'larla ilgili yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Gençlik iksiri' tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor

"Gençlik iksiri" tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor
Görenler gözlerine inanamıyor! İşte koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı

Koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı
Muazzez Abacı'nın ölüm haberini galada öğrenen Burcu Biricik dondu kaldı

Acı haberi galada öğrenen ünlü oyuncu dondu kaldı
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
'Gençlik iksiri' tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor

"Gençlik iksiri" tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
CHP'liler kırmızı kart gösterdi, Bakan Bak 'VAR'dan döner' dedi

CHP'nin kırmızı kartına Bakan Bak'tan bomba yanıt
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Yürek burkan görüntülerin ardından Metin Keçeci konuştu

Karton toplarken görüntülenen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi

Canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
İsrailli doktorların hatası ortaya çıktı: Filistinli esir kanser değilmiş!

İsrailli doktorlar yanıldı: Filistinli esir kanser değilmiş!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.