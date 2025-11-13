Trabzon'da Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Çalışmaları Başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi çalışmalarına başlandığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle yapılacak çalışmanın 17 ilçeyi kapsayacağı ifade edildi.

Belge ile afet riski taşıyan bölgelerin belirlenmesi, plansız yapılaşmanın önüne geçilmesi, mühendislik hizmeti, yetersiz yapı stokunun tespiti ve kent siluetini koruyacak dönüşüm modellerinin geliştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un her ilçesinde daha güvenli, sağlıklı ve modern yaşam alanları oluşturmak için kararlılıkla çalıştıklarına işaret etti.

Strateji belgesinin kentin yanlızca bugünki ihtiyaçlarını değil, gelecek nesillerin yaşam kalitesini de güvence altına alacak bir yol haritası olduğuna dikkati çeken Genç, "İmar ve Şehircilik Dairemiz, bu süreci bilimsel temellere dayalı, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yürütüyor. Dönüşümde amacımız, sadece eski yapıların yıkılması değil, her ilçemizin sosyo-kültürel dokusuna uygun, kimlikli ve estetik yeni alanlar kazandırmaktır. Kentsel dönüşüm, Trabzon'un geleceğini planlı, dayanıklı ve yaşanabilir biçimde inşa etmenin en güçlü adımı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.