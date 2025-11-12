Trabzon'da Kentsel Dönüşüm İçin Fikir Yarışması Düzenleniyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüme ilişkin "Trabzon Ortahisar Sanayi Mahallesi Kentsel Tasarım Fikir Yarışması" organize etti.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Ortahisar ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde dönüşüm sürecini başlatacak önemli bir adım atıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, "Trabzon Ortahisar Sanayi Mahallesi Kentsel Tasarım Fikir Yarışması" yapılacağı ifade edilen açıklamada, hayata geçirilecek projenin bölgeye sunacağı katkılar anlatıldı.

Açıklamada, yarışmanın serbest, ulusal ve tek kademeli olarak gerçekleştirileceğine işaret edilerek, "Yarışmayla Sanayi Mahallesi'nin niteliksizleşmiş yapısı dönüştürülerek, çevresindeki düzensiz konut dokusunun çağdaş kent yaşamına uyum sağlaması öngörülüyor." denildi.

Yarışmada dereceye giren projelere toplamda 5 milyon 250 bin liralık ödül dağıtılacağı belirtilerek, "Birinci projeye 1 milyon 500 bin lira, ikinciye 1 milyon 250 bin lira, üçüncüye 1 milyon lira, üç adet mansiyona ise 500'er bin lira verilecek. Yarışma şartnamesi 500 lira bedelle www.yarisma.trabzon.bel.tr adresinden indirilebilecek ve başvurular aynı adres üzerinden yapılacak." ifadesi kullanıldı.

Yarışmaya ekip olarak katılımın zorunlu olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Her ekipte en az bir mimar, bir şehir plancısı ve bir peyzaj mimarı bulunacak. Katılımcıların Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne üye olmaları ve kamu ihalelerinden yasaklı olmamaları gerekiyor. Yarışmanın ilan tarihi 12 Kasım 2025 olarak açıklandı. Sorular için son tarih 10 Aralık 2025, cevapların ilanı 17 Aralık 2025 olacak. Proje teslimleri 14 Nisan 2026 saat 17.00'ye kadar yapılabilecek, posta yoluyla teslimlerde ise son tarih 17 Nisan 2026 olarak belirlendi. Jüri değerlendirmesi 24 Nisan ile 4 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar 6 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Sanayi Mahallemiz, Trabzon'un merkezinde dönüşüm potansiyeli en yüksek bölgelerden biri. Burayı sadece fiziki anlamda değil, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla da yeniden canlandıracak fikirleri ülkemizin en nitelikli mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarlarından bekliyoruz. Trabzon'un geleceğini birlikte tasarlayacağız." ifadelerini kullandı.