Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde yaşayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtan bir dolandırıcı tarafından telefonla aranarak 77 bin 900 lirasını dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayan kişi, polise başvurarak şikayetçi oldu.

Trabzon'da Kendisini Polis Olarak Tanıtan Şüpheli 77 Bin 900 Lira Dolandırdı

Trabzon'da kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, telefonla aradığı kişinin 77 bin 900 lirasını aldı.

İddiaya göre, Şalpazarı ilçesinde yaşayan A.D'yi (46) telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan kişi, kişisel bilgilerinin çalındığını ifade ederek, adının suça karışmaması için bildirdiği hesaba para yatırmasını istedi.

A.D, görüşmenin ardından verilen banka hesabına 77 bin 900 lirayı aktardı.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan A.D, Şalpazarı Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.