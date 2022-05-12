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Trabzon'da kaza yapan otomobilde yangın çıktı

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'da kaza yapan otomobilde yangın çıktı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilde yangın çıktı, sürücüler hafif yaralandı.

SÜRMENE, TRABZON (AA) - Trabzon'un Sürmene ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilde yangın çıktı, sürücüler hafif yaralandı.

Sürmene ilçesi Liman Kavşağı'nda seyreden 61 ANC 497 plakalı otomobil ile 61 SF 878 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonetin devrildiği kazada, otomobil alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücülerin araçlardan kendi imkanlarıyla çıktığı kazada yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay yerine gelen 112 acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Trabzon, Sürmene, Yangın, Kaza, Güncel, Haberler

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