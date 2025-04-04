Trabzon'da Kaza: 3 Yaralı
Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen automobil kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
İlçenin Yolgören Mahallesi'nde plakası öğrenilemeyen cip ile otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel