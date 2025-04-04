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Trabzon'da Kaza: 3 Yaralı

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Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen automobil kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

İlçenin Yolgören Mahallesi'nde plakası öğrenilemeyen cip ile otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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